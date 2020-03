Zástava futbalu

Skúška, varovanie, trest.?! „Sme takmer na konci marca, nikto z nás netuší, čo bude o mesiac, o dva, o polroka. Ťažko sa mi na životné situácie a hlavne futbalové dianie v amatérskom futbale odpovedá.

Nerád by som predbiehal a predpovedal. Ani pri mojom dobrovoľnom odchode z futbalovej scény ma kompetentní páni nepočúvali...“ Prichádza doba pýtať sa ako to teraz bude s povinno-nepovinnými lekárskymi prehliadkami amatérov!

„Nemôžem byť sklamaní z múdrych rozhodnutí kompetentných riadiacich zväzov, veď sa to týka aj môjho syna. Viem, regionálne a oblastné súťaže majú vo futbalovej hierarchii nezastupiteľné a jedinečné miesto. Zrušenie súťaží beriem ako fakt a skutočnosť, ktorej sa v súčasnej situácii nedalo vyhnúť. Zasiahla vyššia moc – pre mnohých z hora.“ Eskalácia situácie v týchto dňoch už len zvyšuje môj skepticizmus a obavy o zdravie, nielen mojich najbližších.

Za obrovské plus beriem, že sme spolu celá rodina. Že sme spolu prebrali zodpovednosť za to, že si naše deti budú môcť opäť sadnúť čoskoro do školských lavíc a dobehnú zameškané učivo. Ale aj za pracovníkov v prvej línii, aby ich obetavosť a nasadenie nebolo stredobodom pozornosti iba v týchto dňoch. Všetko okolo nás, celý náš „NOVÝ ŽIVOT“, nech je akousi novou výzvou, nie iba nejakou skúškou.

Teraz musíme veriť, že sa dá všetko do poriadku, že pandémia pominie, že obetí bude čo najmenej, že každodenný život a s ním aj futbal nabehne do zabehaných koľají. Nezaoberám a netrápim sa otázkou, či bolo nutné anulovať celý súťažný ročník. Pýtam sa sám seba, či sa nemohlo počkať dlhšie a pokračovať tam, kde súťaže skončili - teda odvetnou časťou sezóny! Bolo by to určite férovejšie, hoci fanúšikovia už dnes dosť trpia. Začali sa objavovať „zaručené“ správy o konci futbalu v niektorých obciach, či mestečkách. Financie určené na kultúru, koncerty, zábavu a šport presúvajú samosprávy na pokrytie opatrení spojených s pandémiou KORONAVÍRUSU. Pre moje deti a vlastne všetku študujúcu mládež, bude prioritou dobratie učiva a dokončenie štúdií. Apelujem nielen na svoje deti, ale vyzývam všetku mládež, aby sa vyhýbala situáciám, kedy by sa mohli nakaziť, prípadne museli zostať v karanténe. Nie som jasnovidec, ale jedno viem – bude veľmi ťažké presvedčiť „nezanietených futbalistov“, aby chodili na zápasy. A pribudnú k nim aj zanietení... Ste zvedaví, ako to kompetentní vyriešia? Ja áno...

„Želám všetkým ľuďom zdravie, pevné nervy, veľa trpezlivosti a úspešný návrat na športoviská. Neprestávam VERIŤ, že tam HORE nás má stále niekto rád!

Nebojme sa a zodpovedne VYDRŽME!