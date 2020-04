Pripadáte si aj vy ako v zlom sne, nie a nie sa zobudiť? Zúfalá doba plodí zúfalé sny, prípadne činy.

Kráčate s manželkou do obchodu a ide oproti Vám chlapík bez rúška. V tej chvíli mozgové závity začínajú fungovať a cítite sa ohrození. Najradšej by ste mu s manželkou niečo povedali, prípadne mu dohovorili. V tom si intuitívne siahnete na ľavé ucho, uvoľníte a snímete svoje rúško z obličaja. Vaša manželka nechápavo krúti hlavou. Dáte jej pokyn, aby tak spravila aj ona. Čuduje sa, ale o chvíľku to urobí aj ona. Oproti idúci chlapík na to zareagoval hneď ako uvidel manželku, ako si sníma rúško z tváre . Vytiahol z vnútorného vrecka vetrovky svoje rúško a nasadil si ho stretajúc sa manželským párom. Manželke uznala, že našu „nezodpovednosť“ pochopil, lebo sa istotne cítil byť ohrozený dvojnásobne! Opäť sme si nasadili rúška a zrýchlili sme krok ponáhľajúc sa na nákup. Koľkým z Vás sa to už stalo, že ste stretli „nezodpovedných“ jednotlivcov, či skupiny? Cestujete do práce vlakom? Skúste do vlaku nastúpiť bez rúška! Boh ochraňuj Slovensko, aby tých nezodpovedných bolo v „čase uvoľňovania“, čo najmenej...

Ekonomika v recesii, prázdne školy i kostoly, nefunkčná kultúra, krachujúci športový veľkopriemysel a zdravotníctvo na pokraji zúfalstva. Ľudia, aby prežili volajú nielen po vakcíne, ale aj po návrate do práce. Patríte k tým ľuďom, ktorí sú zatiaľ zdraví a chodia pravidelne do zamestnania? Možno, nestojíte v prvej línii, ale skladové zásoby pre produkciu výroby zatiaľ postačujú, hoci práce spomaľujú karanténne výpadky, PN-ky, či OČR-ky. Uvoľňovanie pravidiel hlavný epidemiológ pripustil, aby sa vrátili do systému ľudia, ktorí sú dnes doma s deťmi. Politické špičky sú na „čas uvoľňovania“ rôzneho názoru a tak sa do „normálneho“ spolunažívania“ nevrátime ani v 10-tich etapách!. A pritom podnikatelia chcú opäť rozbehnúť svoj biznis, prevádzkari otvoriť svoje zariadenia, kňazi slúžiť bohoslužby s veriacimi, umelci chcú tvoriť a športovci volajú po reštarte súťaží... Najviac to počuť z úst veľkých privatizérov, národných umelcov, biskupov a športových profesionálov! Už dnes majú pripravených hneď niekoľko post katastrofických scenárov. Bohužiaľ z histórie vieme, že aj ten najlepšie napísaný scenár, sa dokáže stať prepadákom, bez dostatočnej výšky finančných prostriedkov...

Viete si divadlá, kiná, koncerty, či festivaly predstaviť bez diváckej kulisy a športové zápolenia bez hektického povzbudzovania fanúšikov? Nákupné centrá, školské zariadenia a chrámy si už nemusíme iba predstavovať! Aj keby v redukovanom počte „človečina“ bola vpustená do diania, viete si s rúškom na tvári predstaviť sedieť na divadelnej komédii, jesť pukance v kine pri napínavej kriminálke, prijímať hostiu v kostole, piť pivo na hokejovom zápase? Takto sa môžeme pýtať do nekonečna, hoci odpoveď poznáme – a znie NIE . Dá sa športovať a potom sa sprchovať doma? Áno u našich západných susedov je to podmienkou v „čase uvoľňovania“ a športovci s tým počítajú. Nariadenia hygienikov, ako sme sa presvedčili dokážeme dodržiavať aj na Slovensku. Držme si navzájom palce, aby sme sa čo najskôr mohli radovať z každodenných maličkostí - po práci sa stretnúť na pive, s manželkou ísť večer do divadla, deti zobrať po skončení vyučovania na zmrzlinu, frajerku pozvať do kina, s kamarátmi otestovať svoje futbalové schopnosti, či veriaci opätovne prijímať pred oltárom. Je toho oveľa, oveľa viac, ale uvedomujúc si dôležitosť tohto okamihu, si istotne každý sám začína písať svoj scenár pre „čas uvoľňovania“. Tak sa prosím, s dovolením vlády, uvoľnime...

A prichádza čas, kedy sa musíme múdro pýtať! Iba na múdre otázky nájdeme múdre odpovede...