Držme si(im) palce!

Pri všetkom rešpekte ku „hráčom“, tipovanie sa pomaly rozbieha. Gambleri sa o tom ešte určite nedozvedeli!

Bookmakeri na celom svete oživili svoje portfólio, aby čo najpresnejšie určili pravdepodobnosť jednotlivých kurzov futbalových zápasov nemeckej BUNDESLIGY. Očakávanie výhier z reštartovaných zápasov nemeckých klubov sa dajú prirovnať k obdobiu, blížiaceho sa záverečného turnaja MS, s plejádou najväčších futbalových hviezd našej planéty. Verím spolu s Vami, že sa bude kalendár športových podujatí v roku 2020 postupne zapĺňať. Nielen najvyššia nemecká liga, ale popri nej aj druhá najvyššia súťaž sa už najbližší víkend zapíšu do histórie bonusovými „Kurzovými ponukami“. Jednotlivé zápasy zasa zlatým písmom do futbalových dejín najmasovejšej hry na svete. Zrejme toto osobitné privilégium im už nik nevezme... Hoci počuť zo zákulisia, či masmédií smelé hlasy o reštarte ligových súťaží v Českej republike, Portugalsku a Rakúsku. Zostane však na niektorého z nich iba 2 miesto, ale aj za to my „HRÁČI“ v niektorej stávkovej „online aplikácii“ dokážeme byť vďační.

Nie nedostaneme sa k tipovaniu návštevnosti na ligových tribúnach. A snáď si nezatipujeme ani na pribúdajúci počet nakazených hráčov, testovaných pozitívne po odohratých zápasoch. Zatiaľ len každý individuálne bez kurzovej ponuky a istou prehrou... Bez priamej účasti skalných fanúšikov na štadióne to bude zaiste iné, hlavne pre hráčov na ihrisku. Ale aj pre laikov, ktorí budú s nadšením sledovať svoj obľúbený klub v teple domova na televíznej obrazovke. Nielen v nemeckých súťažiach počítajú miliónové straty a tak predaje televíznych práv snáď znížia finančné deficity klubov. Tento reštart dáva aj nám slovenským fanúšikom pocit nádeje, že sa aj k nám futbalové prenosy vrátia. Určite ubehne istý čas, kým to bude ako predtým, ale jedno isté už dnes – že jedna lastovička leto nerobí. V túžobnom očakávaní čakáme prílet kŕdľa lastovičiek a s nimi výborné kurzy na našich tajných favoritov, ktorí odvážne budú odolávať nástrahám celosvetovej pandémie. Držme si(im) palce!