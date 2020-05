Štyri fázy uvoľňovania v 3 etapách sú pomaly za nami. Nevieme sa dočkať ďalších a ďalších... A každý z nás sa pýta: „Dokedy ešte?“

Nosenie rúšok je dennou realitou, bežný život je obmedzovaný naďalej reštrikčnými opatreniami a počet „nezodpovedných“ pribúda... Snáď patríte, na rozdiel odo mňa k tým šťastlivcom, ktorí ešte nestretli „nezodpovedného“ človeka v práci, v obchode, v kostole, v reštaurácii, v dopravných prostriedkoch, alebo na inom ostro sledovanom mieste. Dnes všetci bez rozdielu, by sme chceli hodiť tieto starosti za hlavu a nezmyselné plnenie povinností odložiť na neurčito. Nespravíme to však, lebo práve to radi kritizujeme u svetskej vrchnosti. A hoci máme potrebu pýtať sa „Dokedy ešte“, nehádžme flintu do žita. Zostaňme optimistami a opakujme si staré, ale aktuálne „...všetko sa na radosť obráti!“

Každý deň na titulných stranách novín čítame a v televízii hneď na začiatku správ počúvame, o poklese denných čísel nakazených, o stúpajúcom počte vyliečených, ale čo je najdôležitejšie o žiadnych úmrtiach na koronavírus. Prajeme si a mnohí sa za to modlíme, aby tento stav mal priaznivý trend a čo najskôr zanikol. Prísľubom krajšieho zajtrajška nech je pre nás všetkých reštart športových aktivít, povolenie kultúrnych akcií, ale najmä návrat našich malých ratolestí do materských a základných škôl. Potešujúce je, že spolu s nimi sa do práce vrátia učitelia, vychovávateľky, školníci, upratovačky, či kuchárky. Ako rodičia síce prídeme o zdroj obnovenia vedomostí získaných pri výučbe vlastných detí, ale istotne sa aj nejeden otecko, či mamička rád/rada vráti do kolotoča bežnému života. Nie nemýlime sa, čas naozaj akoby zastal v každodennom stereotype. Mnohí z nás to s radosťou využili na trávenie času s rodinou a verme, že stretnutia s blízkymi priateľmi čakajú na všetkých počas blížiacej sa dovolenky. Čakajme trpezlivo na oslavu víťazstva nad pandémiou a dúfajme, že nebudeme mať viac dôvod pýtať „Dokedy ešte?“