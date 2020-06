Futbalové kocúrkovo

Hoci už 5 rokov „nefutbalujem“ a užívam si teplo pri rodinnom krbe, reštart našich dvoch najvyšších súťaží prekvapil aj mňa... Ruku na srdce Vás neprekvapil?

Nejde ani tak o rozhodnutie VV SFZ, že ligy sa dohrajú, ale o zvolený spôsob, či systém akým sa dohrajú. Nie, nemusíte ovládať futbalové normy, súťažný poriadok futbalu, či disciplinárny poriadok! Platia pre profesionálov a amatérov rovnako! V žiadnom paragrafe , či odseku sa nedočítate o zvolenom nesystematickom spôsobe dohratia spomínaných súťaží. Hlavným argumentom šéfov „futkocúrkovských“ zoskupení zostane téza „Zložitá postpandemická doba si vyžaduje netradičné zjednodušené riešenia“. Chcete? Nechcete? Hrať musíte! Aj napriek tomu, že ste hlasno volali po ukončení prerušenej súťaže. A dočítať sa môžete, že so spôsobom dohratia II. ligy nesúhlasí (s rôznymi argumentmi) celý poltucet účastníkov „skrátenej bitky“ o baráž do I. ligy.

Voláme už takmer desaťročie po profesionalite funkcionárov, zvyšovaní kvalifikácií trénerov a rozširovaní členskej základne hráčov. Na jednej strane plačeme nad stratami profesionálov a na druhej strane voláme po masovosti. Až doteraz nám zväzoví funkcionári nahovárali, že zlúčenie legislatívy pre tábory profesionálov a amatérov má pozitívny trend. Avšak pri prvej tvrdej skúške sa legislatíva v hlavách špičkových futbalových funkcionárov stala utópiou a z najvyšších miest cítiť závan amaterizmu. O regulárnosti ich rozhodnutí nehovoriac. Z čerstvo prijatých rozhodnutí sa nezainteresovaní ľudia smejú...

Mnohí poznáme z povinnej školskej literatúry dielo Jána Chalúpku „Kocúrkovo“. Aj v deji tohto diela sa opisujú ľudia z rôznych spoločenských vrstiev. Osudy hlavných postáv sú poprepletané do úsmevného príbehu a ich osudy sa dajú priradiť k jednotlivým skupinám pôsobiacich vo futbalových kruhoch. Jedna skupina vládne, druhá sa pokúša riadiť, tretia sa domáha spravodlivosti, štvrtá sa musí podvoliť rozhodnutiu a piatej sa to už netýka. Aj keď VV SFZ má najvyššiu právomoc, svojim rozhodnutím znegoval prácu riadiacich komisií oboch profesionálnych súťaží ( ÚLK a Komisie riadiacej II. ligu). Aj mnohým amatérskym klubom ostali oči pre plač, podobne ako Banskej Bystrici a Dubnici! Je spravodlivé v tejto pohnutej dobe, že im zobrali právo priameho postupu do Fortunaligy? A kvôli „neistej baráži“ musia dohrávať druhú ligu aj kluby, ktoré bez prípravy budú robiť „sparingpartnerov“ družstvám túžiacim postúpiť do baráže. Dúfajme, že posledná skupina klubov „ušetrené náklady“ využije na prípravu do novej sezóny. A spolu s nimi sa na novú sezónu pripravujú aj desaťtisíce amatérskych hráčov, ktorí na rozdiel od profesionálov mali istotu ukončenia súťaží už pred štartom jari. Regionálne zväzy amatérskych súťaží, prejavili oveľa viac lojálnosti voči klubom, ktoré riadia vo svojej pôsobnosti. Futbal sa predovšetkým hrá pre fanúšikov, ktorých jedno oko sa smeje a druhé plače. Veď na tribúny sa dostane len pár „vyvolených“. Futbal sa na Slovensko vracia akoby so zlomeninou „slabšej futbalovej nohy“. A aj keď to páni z horného poschodia prekombinovali, tešme sa na góly, ktoré budú strelci oslavovať po krásnych kombinačných akciách. Jedno futbalové pravidlo sa potvrdilo aj za zeleným stolom, hoci neraz mnohokrát platí na ihrisku: „FUTBAL NEMÁ LOGIKU“...