Nedeľa v ofsajde.

Mala to byť nedeľa, ako každá iná. Doobeda do kostola, popoludní na futbal a potom čerešnička na torte – naživo prenos zápasu Ligy národov zo Škótska. Pandemické opatrenia mnohým nedovolili ísť ani do kostola, ani na futbal.

... a tak živili nádej, že aj napriek daždivému počasiu vydržia do neskorých nedeľných hodín pozerať futbalový televízny prenos našej reprezentácie. Mnohokrát som v živote prehral, hoci som víťazstvo mal na dosah. Boli dni kedy to jednoducho nešlo, lepšie povedané nedalo sa... Aj dnes v nedeľu som sa snažil aspoň ,fiktívne´ zúčastniť na svätej omši (pred TV), držať palce svojmu staršiemu synovi(na diaľku), aby konečne hral a vyhral. Mal to byť pre neho zápas ako každý iný a predsa dôležitý. Dôležitý pre domácich, ale aj pre jeho spoluhráčov, dnes ako hostí. Pred takmer rokom oba celky po jesennej časti súťaže trónili na čele tabuľky s 30-timi bodmi, svorne bok po boku a dnes s 19-timi bodmi strácali na lídra súťaže 7. ligy, zhodne po 5 bodov. Pred týmto zápasom muselo byť aj skalným fanúšikom oboch táborov jasné, že scenár z minulej sezóny, ani jedno mužstvo nezopakuje. Už aj z nominácie delegovaných osôb na stretnutie, aspoň mne osobne bolo jasné, že mužstvo môjho syna to bude mať veľmi ťažké, preťažké. Všetci nominovaní pochádzali výlučne z obcí susediacimi s domácim klubom a už niekoľkokrát presvedčili fanúšikov, že dokážu svojim „profesionálnym“ prístupom odpískať zápas. Akurát dnes na zápas necestovalo kvarteto spoluhráčov môjho syna, každý z iného osobného dôvodu. Proste keď ,miluješ futbal nie je čo riešiť a neprídeš´. Naše mužstvo podľa môjho intuitívneho myslenia a záporného typu prehralo rozdielom triedy 4:0. Viac ako o výsledku sa po zápase hovorilo o výkonoch rozhodcov, odpískanej 11-tke, vylúčení nášho hráča a hospitalizácii ,benjamínka´ hostí v nemocnici po otrase mozgu! Bol som sklamaný hlavne z toho, že syn odohral opäť iba niekoľko minút, keď nastúpil na posledných 13 minút a tak ich má na svojom konte celkovo 51 zo siedmych zápasov. Jediným pozitívom bolo, že tentoraz nesedel so spoluhráčmi v krčme do skorých ranných hodín, tak ako to do tejto ,ofsajdovej nedele´ bolo pravidlom. A nielen po každom zápase, ale aj po každom tréningu. Keď som sa dopočul o zranení jeho spoluhráča, hneď som si spomenul na vážne zranenie súperovho hráča počas priateľského zápasu pred 5-timi rokmi, ktoré bolo impulzom môjho odchodu z futbalového života. Taktiež som si spomenul na podobné zranenie jeho staršieho brata, ktorý vynechal pre takéto zranenie poldruha sezóny. Verím a modlím sa za neho, aby jeho zranenie nebolo vážne! Nerád by som bol, aby zodpovední zápasili s pocitom viny, podobne ako ja pred pár rokmi?!

Večer som našťastie, mal myšlienky úplne niekde inde. Myslel som síce opäť na futbal, ale už na vyššej úrovni - reprezentačnej. Skôr než som ho začal sledovať, vynechal som kvôli sprchovaniu úvodné futbalové štúdio, ale v čase výkopu som už ležal pre obrazovkou. Obmenená základná zostava s minimom zvučných mien hráčov ma neprekvapila, lebo 120 minút proti Írom bolo pre všetkých hráčov namáhavých. Napodiv som viac zvučných mien postrehol na súpiske škótov, než v našom národnom tíme. Samotný zápas nemôžem hodnotiť, lebo som zadriemal zhruba po štvrtine zápasu. Ani sa nečudujem, daždivé počasie a ospalá hra oboch mužstiev k tomu prispeli. Prebral som sa zhruba po hodine, snažil som sa pozrieť priebežný stav zápasu v ľavom hornom rohu obrazovky. Usiloval som sa rozlepiť viečka a keď sa mi to podarilo škóti akurát zahodili vyloženú šancu. Konečne som zaostril na výsledok 1:0 pre Škótsko a komentátor skonštatoval, že to bola identická situácia ako pred strelením prvého škótskeho gólu. Už som sa zmohol iba na vypnutie televízora, samozrejme diaľkovým ovládaním a ponoril som sa do snov o rýchlom, kombinačnom, proste modernom futbale... V práci hneď prvá otázka bola futbalová, ale iba stroho som skonštatoval: „Konečne som si futbal užil v pokoji!“

A povzbudenie do ďalších dní? Snívajte spoločne svoje sny, plňte si ich, ale nezabúdajte, že za ich splnením musí byť ukrytá každodenná drina, odhodlanie hrať a pravidelný tréning. A možno aj podobná chuť ako u Vášho syna, hoci na svoju šancu možno práve teraz trpezlivo čaká, presne tak ako ten môj. Budete mať aspoň istotu, že sa domov vráti zdravý a snáď ho nenaučia, okrem futbalu vysedávať v krčme, ako toho môjho. A neberte si vzor ani z nedeľného výkonu reprezentantov. Veď nie každý deň sa nachádzate v postavení mimo hry?